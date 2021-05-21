السيد الحيدري يشخص اسباب الانتفاضة الفلسطينية ويؤكد: علينا كشعب عراقي أن نعرف قيمة هذا الإنتصار

2021/05/21 | 13:16 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد خطيب جامع الخلاني، السيد محمد الحيدري، اليوم الجمعة، ان علينا كشعب عراقي ان نعرف قيمة الانتصار الذي حققه الشعب الفلسطيني على الكيان الصهيوني، فيما شخص ابرز الاسباب التي أدت الى انتفاضة الشعب الفلسطيني.وقال السيد الحيدري في خطبة الجمعة بمرقد وجامع الخلاني في بغداد، وتلقت “الايام نيوز” نسخة منه، ان “الانتصار الكبير […]

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