انتشال خمس جثث وعشرة ناجين من تحت أنقاض نفق في غزة

2021/05/21 | 13:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مسعفون وشهود عيان لوكالة فرانس برس، الجمعة، بانتشال خمس جثث وعشرة ناجين من تحت أنقاض نفق في منطقة خان يونس في غزة، قصفه الطيران الإسرائيلي خلال المواجهات مع الفصائل الفلسطينية المسلحة.

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