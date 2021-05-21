موقف وبائي لمحافظة عراقية خالٍ من وفيات كورونا والاصابات ضمن معدل “معتدل”

2021/05/21 | 13:21 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

اعلنت دائرة صحة ديالى، الجمعة، عن تسجيل 207 اصابة جديدة بفيروس كورونا.

وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في تصريحات صحفية، ان “فرق ديالى الصحية سجلت 207 اصابة جديدة بفيروس كورونا و234 حالة شفاء فيما لم تسجل اي حالة وفاة خلال الساعات 24 الماضية”.

واضاف، ان “نسبة الشفاء التراكمية ارتفعت الى 98% وهي الاعلى خلال الاشهر 6 الماضية مؤكدا بان اجمالي الاصابات المؤكدة المسجلة رسميا بلغ 47640 اصابة والشفاء 46636 حالة والوفيات 331 حالة منذ ظهور جائحة كورونا في اذار العام الماضي وحتى الان”.

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