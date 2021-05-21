روسيا تسجل 389 وفاة وأقل من 9 آلاف إصابة جديدة بكورونا

2021/05/21 | 13:24 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ سجلت السلطات الصحية الروسية خلال اليوم الأخير أقل من تسعة آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم الجمعة عن رصدها 8937 إصابة جديدة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 9232 إصابة في اليوم السابق، لافتة إلى أن نحو ثلث الإصابات الجديدة (2954 حالة) […]

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