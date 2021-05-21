2021/05/21 | 13:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعلنت دائرة صحة النجف الأشرف، اليوم الجمعة، تسجيل 214 اصابة جديدة بفيروس كورونا.وذكرت الدائرة، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أنه “تم اجراء 1433 فحصاً مختبرياً لحالات مشتبه بها […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص دون وفيات..



النجف تسجل 214 إصابة جديدة بكورونا المركز الخبري الوطني.

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