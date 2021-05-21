خلية الإعلام: القبض على “إرهابي” ومتهمين اثنين بالقتل في بغداد

2021/05/21 | 13:37 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، عن تمكن الشرطة الاتحادية من إلقاء القبض على 3 متهمين بقضايا الإرهاب والقتل، وتنفيذ حملة للتفتيش على السلاح غير المرخص في بغداد.وقالت الخلية في بيان، إن “قوة من اللواء الخامس عشر عمليات الفرقة الأولى شرطة اتحادية مسنودة بالجهد الاستخباري، تمكنت من إلقاء القبض على الإرهابي (ع، أ، […]

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