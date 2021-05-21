رسالة عتاب من مسيحي فلسطيني للمتصهينين الأخ رشيد وأمثاله - سامي الذيب

2021/05/21 | 13:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سامي_الذيب وصلتني هذا الصباح الرسالة التالية----------------------السلام لك عزيزي الدكتور سامي،انا فلسطيني مقيم في الخارج، حابب اقلك في البداية اني فخور جدا فيك كقامة قانونية و فكرية عظيمة، و سعيد جدا بمشاهدة حلقاتك من زمان.سمعتك مؤخرا بتحكي عن كيف التنويريون يحاولون اظهار القضية الفلسطينية و محاولة تسطيحها بشكل مقزز بجعلها عبارة عن حرب بين اسلاميين متشددين و دولة متقدمة حابة تعيش بسل ......





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