2021/05/21 | 13:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#لطفي_حاتم 1حملت السيادة العالمية لأسلوب الإنتاج الرأسمالي حزمة من المصاعب -الفكرية السياسية والاجتماعية وما رافقها من توتر في العلاقات الدولية.- سياسة التوتر المتصاعدة في السياسة الدولية تنبثق من روح المنافسة الاقتصادية - السياسية بين مستويات تطور دول التشكيلة الرأسمالية العالمية بمستوياتها الثلاث - دول الرأسمالية المعولمة - دول الرأسمالية الاحتكارية - الدول الوطنية.



- الصراعات الدولية بين دول ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وحدانية التطور الرأسمالي وعسكرة السياسية الدولية - لطفي حاتم) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وحدانية التطور الرأسمالي وعسكرة السياسية الدولية - لطفي حاتم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).