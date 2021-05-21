هل الحفاظ على زخم المعركة السياسية والاجتماعية في العراق ضرورة ملحة؟ - كاظم حبيب

2021/05/21 | 13:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#كاظم_حبيب في الفترة الأولى من تولي مصطفى الكاظمي رئاسة مجلس الوزراء لوحظ تراجع نسبي متسارع في الحركة الاحتجاجية الشبابية.



والسؤال الذي يواجهنا هو لماذا حصل ذلك وهل تغير الآن؟ يبدو لي بأن الأسباب وراء ما حصل في الفترة الأولى يرجع إلى:1) الاعتقاد بأن الكاظمي جاء بعد إسقاط رئيس الوزراء السابق نتيجة لزخم الانتفاضة، وأنه يدرك بأن عليه تغيير دفة السياسة بالاتجاه الآخر، باتجاه مطالب الشعب!2) الوعود الكبيرة ......





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