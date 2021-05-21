"الكهرباء" العراقية تنفي نية الوزير الاستقالة

2021/05/21 | 13:47 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: نفت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم الجمعة، وجود نية لدى الوزير ماجد مهدي للتنحي عن المسؤولية.وذكرت الوزارة في بيان عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أنه لا زال هنالك استهداف كبير من قبل بعض الاعلام والفضائيات يطال المؤسسات الخدمية …

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