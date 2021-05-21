وكالة: التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة برعاية مصرية

2021/05/21 | 13:47 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة - مباشر: أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق نار "متبادل ومتزامن" في قطاع غزة؛ اعتبارا من الساعة الثانية فجر يوم الجمعة بتوقيت فلسطين.وأكدت الوكالة، اليوم الخميس، أن الاتفاق جاء برعاية مصرية.ومن المقرر أن تقوم …

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