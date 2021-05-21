2021/05/21 | 13:47 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 35 دقیقة

789 مشاهدة

كشفت لجنة الخدمات النيابية، الجمعة، تفاصيل مقترح قانون يحدد مصير الاراضي الزراعية التي تحولت الى أحياء سكنية.

وقال عضو اللجنة، مضر السلمان، في تصريح صحفي، اليوم (21 آيار 2021) ان "مشروع القانون يقضي بتحويل جزء من الأرض الى صاحبها الأصلي"، مشيرا الى أن "الجزء الآخر من مشروع القانون يحيل الأراضي للدولة، التي تقوم بدورها بتحويلها للأهالي بعد أن يتم فرزها".

وأضاف السلمان أن "مشروع القانون يقضي أيضا بإعادة التصاميم الرسمية للأحياء بما يناسب تلك الأحياء".

وتفشت ظاهرة تحويل الأراضي الزراعي الى مناطق سكنية في عموم المحافظات ما شكل تهديداً للمساحات الخضراء وعشوائية في البناء والضغط على البنى التحتية للخدمات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لجنة الخدمات تكشف تفاصيل قانون تمليك الاراضي الزراعية المحولة الى سكنية) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لجنة الخدمات تكشف تفاصيل قانون تمليك الاراضي الزراعية المحولة الى سكنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).