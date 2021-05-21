2021/05/21 | 13:47 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صيف العراق ينعش أسواق "مولدات" الكهرباء وسط عجز المنظومة الوطنية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/05/21 | 13:47.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صيف العراق ينعش أسواق "مولدات" الكهرباء وسط عجز المنظومة الوطنية) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صيف العراق ينعش أسواق "مولدات" الكهرباء وسط عجز المنظومة الوطنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).