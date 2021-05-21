ناجية ايزيدية: يؤسفني أن اقول إن الإبادة لا تزال مستمرة إلى هذا اليوم

2021/05/21 | 14:01 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – خالد قاسم تحت عنوان “تعزيز الحق في التعويض للناجيات من العنف الجنسي خلال النزاع في العراق” قدمت منظمة الهجرة الدولية جلسة أفتراضية يوم الخميس 20 مايو 2021 وشاركت الناشطة “فريدة عباس خلف” رئيس منظمة فريدة العالمية بصفتها ناجية ايزيدية وعضو رئيسة لتقديم الجلسة وتحدثت فيها السيدة فريدة عن توقعات ومطاليب الناجيات في …

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