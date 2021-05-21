ارتفاع عدد الضحايا الفلسطينيين في غزة إلى 243 بعد انتشال جثث مفقودين

2021/05/21 | 14:14 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة اليوم الجمعة، ارتفاع عدد الضحايا في القطاع إلى 243 بعد انتشال جثث مفقودين.

وقال الوزارة في بيان صحافي تلقت وكالة الأنباء الألمانية نسخة منه، إن بين إجمالي القتلى 66 طفلاً، و39 سيدة، و17 مسناً إضافة إلى 1910 إصابة بجراح مختلفة.

شرعت طواقم إسعاف وعمال إنقاذ صباح اليوم في البحث عن مفقودين بعد سريان اتفاق لوقف إطلاق النار مع إسرائيل عقب موجة توتر استمرت 11 يوما.

وقال مسعفون لوكالة الأنباء الألمانية، إنهم انتشلوا جثثاً من نفق أرضي دمرته هجمات إسرائيلية في خان يونس، جنوب قطاع غزة.

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