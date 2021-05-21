اعتقال 3 من مروجي المخدرات في خورماتو


اعتقال 3 من مروجي المخدرات في خورماتو
2021/05/21 | 14:16 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلن مصدر أمني اليوم الجمعة، عن إلقاء القبض على 3 من مروجي المواد المخدرة في خورماتو.

وقال المصدر لـ PUKmedia إن قوة من الرد السريع في خورماتو، وبالتعاون مع الجهات الأمنية الأخرى، ألقت القبض على 3 من مروجي المخدرات وضبطت بحوزتهم كمية من المواد المخدرة.

وأضاف بعد أنتهاء العملية تم أحالة الجناة الى الجهات ذات العلاقة لكي يتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم اصوليا.

PUKmedia/ عمراواره

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