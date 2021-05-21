2021/05/21 | 14:16 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصدر أمني اليوم الجمعة، عن إلقاء القبض على 3 من مروجي المواد المخدرة في خورماتو.

وقال المصدر لـ PUKmedia إن قوة من الرد السريع في خورماتو، وبالتعاون مع الجهات الأمنية الأخرى، ألقت القبض على 3 من مروجي المخدرات وضبطت بحوزتهم كمية من المواد المخدرة.

وأضاف بعد أنتهاء العملية تم أحالة الجناة الى الجهات ذات العلاقة لكي يتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم اصوليا.

PUKmedia/ عمراواره

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال 3 من مروجي المخدرات في خورماتو) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال 3 من مروجي المخدرات في خورماتو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).