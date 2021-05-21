2021/05/21 | 14:16 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلن مصدر أمني اليوم الجمعة، عن إلقاء القبض على 3 من مروجي المواد المخدرة في خورماتو.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال 3 من مروجي المخدرات في خورماتو) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقال المصدر لـ PUKmedia إن قوة من الرد السريع في خورماتو، وبالتعاون مع الجهات الأمنية الأخرى، ألقت القبض على 3 من مروجي المخدرات وضبطت بحوزتهم كمية من المواد المخدرة.
وأضاف بعد أنتهاء العملية تم أحالة الجناة الى الجهات ذات العلاقة لكي يتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم اصوليا.
PUKmedia/ عمراواره
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال 3 من مروجي المخدرات في خورماتو) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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