القبض على متهمين بالارهاب والتزوير والمخدرات في بغداد

2021/05/21 | 14:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعالقت قيادة عمليات بغداد، القبض على عدد من المتهمين بالارهاب والتزوير والمخدرات في بغداد.وذكر بيان لخلية الاعلام الامني تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) أن " فرقة المشاة الحادية عشر في قيادة عمليات بغداد تستمر بتأمين المراكز الانتخابية وتنفيذ الواجبات ضمن قاطع المسؤولية حيث القت القبض على عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة بينهم بترويج المخدرات، وبعد معلومات استخبارتية دقيقة، تمكنت قوة من اللواء 27 من القاء القبض على ثلاث متهمين بتزوير العملة الاجنبية (الدولار) وضبط بحوزتهم مبالغ نقدية مزورة" . واضاف البيان ان " الفرقة الأولى بالشرطة الاتحادية القت القبض على عدد من المطلوبين للقضاء وفق مواد قانونية مختلفة بينهم متهمين اثنين بتجارة المواد المخدرة وضبطت في دار احدهما كمية من مادة الكرستال المخدرة ورمانات هجومية وادوات تعاطي المخدرات وادوية غير مرخصة، كما القت القبض متهمين احدهما بالسرقة والاخر بالتزوير ومتهمين اثنين بالقتل ضمن قاطع مسؤولية الفرقة" .وفي سياق نفسه " تمكنت الفرقة الثانية بالشرطة الاتحادية من القاء القبض على متهم وفق المادة 4/1 ارهاب والقاء القبض على عدد من المطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة بينهم متهم بالسرقة وضبطت اسحلة غير مرخصة ضمن قاطع المسؤولية" .وتابع البيان أن " المفارز المشتركة في قيادة عمليات بغداد تمكنت من القاء القبض على متهم بترويج المخدرات وضبط كميات من المواد المخدرة واسلحة غير مرخصة اضافة الى ضبط عدد من العجلات التي لا تحمل اوراق ثبوتية في جانبي الكرخ والرصافة".

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