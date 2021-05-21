الشرطة النهرية في كربلاء تدرب منتسبيها لتنفيذ الواجبات بدقة وإتقان

2021/05/21 | 14:17 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشر قسم الشرطة النهرية في كربلاء

وبمتابعة مدير القسم بتدريب عدد من

المنتسبين لغرض تطوير قابلياتهم في

التعامل مع الحوادث التي قد تحصل ومنها

الانتشال والغوص وإنقاذ حياة المواطنين

،

ونقل بيان لشرطة كرب

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