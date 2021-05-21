طبيب مارادونا الشخصي يواجه عقوبة السجن لمدة 25 عاماً

2021/05/21 | 14:17 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد أقل من ستة أشهر على وفاة لاعب كرة

القدم الأرجنتيني الأسطوري دييغو

مارادونا، وجه مكتب المدعي العام تهم

القتل ضد فريقه الطبي وفريق التمريض.

ويواجه طبيب مارادونا الشخصي ليوبولدو

لوك وطبيبته النفسي أ

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