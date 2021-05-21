لجنة الصحة توجه طلبا للحكومة ومحافظة بغداد بشأن 'مستشفى الخطيب'

2021/05/21 | 14:18 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اكدت لجنة الصحة النيابية، الجمعة، انها تتابع عملية اعادة ترميم مستشفى ابن الخطيب، ونصب منظومات السلامة في بقية المستشفيات.

وقال عضو اللجنة سلمان الغريباوي في تصريح تابعه NRT عربية، (21 أيار 2021)، ان "اللجنة تتابع إعادة ترميم المستشفى وإعادته الى العمل"، مشددا على "ضرورة أن يكون للحكومة المركزية ومحافظة بغداد دور في إعادة الترميم وزيادة السعة السريرية للمستشفى".



وأضاف الغريباوي، أن "لجنة الصحة النيابية تتابع واقع المستشفيات ونصب منظومات السلامة الوطنية فيها ووزارة الصحة تجري بعض المناقلات لصيانة المستشفيات ونصب منظومة السلامة الوطنية ونصب كرات اطفاء الحرائق، مع اجراء دورات تدريبية للفرق الهندسية والطبية لأي إجراءات طوارئ تلافياً لتكرار حوادث مشابهة".



وتأتي هذه الاجراءات تلافيا لتكرار حادثة حريق مستشفى ابن الخطيب الذي أدى الى استشهاد 82 مواطناً وإصابة 110 آخرين.

N.A

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