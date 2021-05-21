عائلة ميسي تدفعه للرحيل عن برشلونة

2021/05/21 | 14:21 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ يتعرض الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، لضغوط من عائلته من أجل الانتقال إلى باريس سان جيرمان، وفقا لما أفادته صحيفة “لوباريزيان” الفرنسية، الخميس.وأوضحت الصحيفة أن أسرة ميسي تشجعه على الرحيل وعدم التجديد للنادي الكتالوني والذهاب للعب في صفوف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في الموسم المقبل، لأنهم معجبون بأسلوب الحياة في باريس.[…]

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