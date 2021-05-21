استراتيجية

2021/05/21 | 14:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحبطت واشنطن وفيينا وبرلين كثيراً من التوقعات "الإيجابية" التي كان "حزب الله" يُمنّي النفس بها، على اعتبار أنّها انعكاس "طبيعي" للمفاوضات التي تجري لإعادة إحياء الاتفاق النووي مع إيران التي ترعاه رعاية كاملة، ولخطوط التواصل "المستجدة" بين الرياض التي لها تأثير كبير في لبنان من جهة وبين طهران من جهة أخرى.

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