عمليات بغداد تكشف حصيلة ممارساتها الامنية

2021/05/21 | 14:27 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الجمعة، حصيلة ممارساتها الامنية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

القيادة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "فرقة المشاة الحادية عشر في قيادة عمليات بغداد تستمر بتأمين للمراكز الانتخابية وتنفيذ الواجبات ضمن قاطع المسؤولية حيث القت القبض على عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة بينهم بترويج المخدرات".

واضاف البيان انه "وبعد معلومات استخبارتية دقيقة، تمكنت قوة من اللواء 27 من القاء القبض على ثلاث متهمين بتزوير العملة الاجنبية (الدولار) وضبط بحوزتهم مبالغ نقدية مزورة".

وتابع ان "الفرقة الأولى بالشرطة الاتحادية القت القبض على عدد من المطلوبين للقضاء وفق مواد قانونية مختلفة بينهم متهمين اثنين بتجارة المواد المخدرة وضبطت في دار احدهما كمية من مادة الكرستال المخدرة ورمانات هجومية وادوات تعاطي المخدرات وادوية غير مرخصة، كما القت القبض متهمين احدهما بالسرقة والاخر بالتزوير ومتهمين اثنين بالقتل ضمن قاطع مسؤولية الفرقة".

وفي سياق نفسه تمكنت الفرقة الثانية بالشرطة الاتحادية من القاء القبض على متهم وفق المادة 4/1 ارهاب والقاء القبض على عدد من المطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة بينهم متهم بالسرقة وضبطت اسحلة غير مرخصة ضمن قاطع المسؤولية، وفقا للبيان.

واختتم البيان بالقول: "فيما تمكنت المفارز المشتركة في قيادة عمليات بغداد من القاء القبض على متهم بترويج المخدرات وضبط كميات من المواد المخدرة واسلحة غير مرخصة، اضافة الى ضبط عدد من العجلات التي لا تحمل اوراق ثبوتية في جانبي الكرخ والرصافة".

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