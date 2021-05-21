2021/05/21 | 14:31 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني يدخل الدوري الإسباني، مساء السبت، جولته الأخيرة والحاسمة، والتي يشتد فيها الصراع على لقب الدوري بين قطبي العاصمة مدريد.ويعتبر الدوري الإسباني هذا الموسم، الأقوى منذ أعوام عديدة، بسبب تقارب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “مباراة الحسم”..



ما سيناريوهات حصد لقب الدوري الإسباني؟ المركز الخبري الوطني.

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