الرئاسة الفلسطينية تحيي صمود الشعب وترحب بإيقاف العدوان الإسرائيلي

2021/05/21 | 14:40 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلنت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الجمعة، ترحيبها بخطوة إيقاف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وحيت صمود وتضحيات شعبها.وأشادت الرئاسة في بيان صدر عنها بالجهود التي بذلها الأشقاء في مصر وقطر والأردن، والإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لتحقيق ذلك.وحيّت الرئاسة، صمود وتضحيات شعبنا في قطاع غزة، وتحدي المقدسيين للإجراءات الإسرائيلية والحراك الشعبي […]

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