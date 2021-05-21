مسلسل - ليوناردو- يقدم صورة ثلاثية الابعاد عن حياة الرسام ليوناردو دافنشي - علي المسعود

2021/05/21 | 14:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#علي_المسعود شكلت حياة الفنانين العظام منبعاً خصباً لكتاب الدراما لما احتوته حياتهم من معاناة ومآسٍ عبروا عنها بلوحات خالدة صورت عذابهم وأحزانهم، ومن بينهم فان جوخ ، لوتريك، مايكل أنجلو، وفريدا كالو ، وكذالك ليوناردو دافنشي الذي يعد أحد أكثر الأسماء شهرة في العالم بسبب الإسهامات العديدة التي قدمها للمجتمع الحديث ، أشتهر ليوناردو دافنشي بلوحاته التي تحمل عنوان موناليزا والسبب وراء شهرة ليوناردو دافنشي هو أنه ......





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