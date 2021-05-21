الحل الأمثل للدفاع عن الإنسان في فلسطين - رابح لونيسي

2021/05/21 | 14:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#رابح_لونيسي يعاني الشعب الفلسطيني من مجزرة منذ إيام، وهي ليست الأولى، فمنذ قيام الكيان الصهيوني في1948، وهو يتعرض لمجزرة وراء أخرى بداية بدير ياسين ونهاية بمجزرة اليوم ومرورا بصبرا وشاتيلا وغيرها من المجازر التي تحدث أمام سكوت عالمي مطبق، ان أي إنسان مهما كان من المفروض أن يقف دائما إلى جانب هذا الشعب مهما كانت منطلقاته الفكرية أو الأيديولوجية وغيرها، فالمنطلق الإنساني يفرض ذلك، فمن غير المعقول تأييد كيان يقت ......





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