صد هجوم لداعش على قرية جنوب غرب كركوك

2021/05/21 | 14:47 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت قوات اللواء 56 التابعة للحشد الشعبي اليوم الجمعة 21/5/2021، من صد تعرض لعناصر داعش الارهابي على قرية الماجدية جنوب غربي كركوك.

وقال إعلام الحشد في بيان، ان "مجموعة من عناصر داعش هاجمت بالنيران المباشرة بقذائف الهاون على قرية الماجدية التابعة لناحية الرياض، مبينا ان "قوات اللواء 56 للحشد الشعبي والجيش تمكنت من صد الهجوم بعد إن فتحت نيرانها بالأسلحة الثقيلة باتجاه الإرهابيين مما لاذوا بالفرار الى جهة مجهولة".

هذا ونفذت قوات اللواء عملية دهم وتفتيش لملاحقة الإرهابيين الذين تسللوا جنوب غربي كركوك.

PUKmedia اعلام الحشد الشعبي

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