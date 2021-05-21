قصف عنيف لطائرات حربية تركية لمناطق باقليم كوردستان

2021/05/21 | 14:47 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قصفت طائرات حربية تركية اليوم الجمعة بعنف مناطق تابعة لقضاء آميدية باقليم كوردستان.

وقال مراسلنا في المنطقة، ان طائرات حربية تركية قصفت وبعنف اليوم الجمعة 21/5/2021 (دولا ريفاسا) بقرية آتوشي التابعة لناحية (جمانكي) بقضاء اميدية، بحجة وجود مقرات وكريلا حزب العمال الكوردستاني، مضيفا ان القصف لا يزال مستمرا حتى اعداد هذا الخبر.

ونقل مراسلنا عن شاهد عيان داخل قرية اتوشي قوله، انه ولاكثر من ساعة قصفت طائرات حربية تركية قريتهم الامر الذي ادخل الخوف في قلوب السكان، مشيرا انه لم يعرف حجم خسائر القصف التركي حتى الان.

يذكر ان الجيش التركي ومنذ اكثر من 20 يوما بدأ بعملية عسكرية ضد كريلا العمال الكوردستاني في حدود قضاءي آميدية وزاخو.

PUKmedia بيار آميدي

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