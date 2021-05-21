القوات الإسرائيلية تقتحم المسجد الأقصى وتهاجم المصلين

2021/05/21 | 14:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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أفادت مصادر إعلامية أن القوات الإسرائيلية اقتحمت المسجد الأقصى وهاجمت المصلين بقنابل الصوت.

يأتي ذلك، تزامناً مع اندلاع مواجهات عند مدخل بيت لحم الشمالي في الضفة الغربية.

وكان وفد أمني مصري تم إرساله للعمل من أجل دعم وقف إطلاق النار في الأراضي الفلسطينية قد وصل اليوم إلى غزة للقاء قادة حماس.

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