2021/05/21 | 14:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع - نصارأوضحت اللجنة المالية النيابية، اليوم الجمعة، بشأن استحداث الدرجات الوظيفية.وقال مقرر اللجنة النائب أحمد الصفار، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الفرق الموجود بين سعر النفط الحالي والسعر المخطط في الموازنة والذي حدد بـ(45) دولاراً، يستخدم لتمويل العجز الموجود في الموازنة، وكذلك يستخدم في الموازنة الاستثمارية"، لافتاً الى أنه "لا يمكن استحداث درجات وظيفية إلا من خلال موازنة جديدة".وحددت الموازنة العامة سعر برميل النفط بـ 45 دولاراً للبرميل الواحد فيما ارتفعت أسعار النفط في الأسواق العالمية خلال الأشهر الماضية وتجاوزت حالياً حاجز الـ 65 دولاراً للبرميل الواحد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية النيابية توضح بشأن استحداث درجات وظيفية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية النيابية توضح بشأن استحداث درجات وظيفية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).