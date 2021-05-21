نتانياهو: حققنا أهدافنا في عملية غزة

2021/05/21 | 14:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الجمعة، بما وصفه بـ"نجاح استثنائي" للعملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، بعد دخول وقف إطلاق نار حيز التنفيذ فجر الجمعة.

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