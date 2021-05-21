‏الدفاع النيابية: تكشف عن توجه لتنويع مصادر سلاح الجو العراقي

2021/05/21 | 14:56 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الجمعة، أن هناك توجهاً لتنويع مصادر سلاح الجو العراقي، فيما لفتت الى وجود تفاهمات أولية مع فرنسا لاستيراد طائرات ورادارات.وقال رئيس اللجنة النائب محمد رضا آل حيدر، في تصريح صحفي، إن “العراق لديه طـائرات “F16″ متطورة، لكنها قليلة العدد بالقياس الى العمليات التي تنفذ ضد بقايا […]

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