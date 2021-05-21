الكشف عن اخر استعدادات البصرة لاستضافة خليجي 25.. خطوتان فقط لاتمام الجاهزية

2021/05/21 | 14:58 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

كشفت إدارة محافظة البصرة، الجمعة، جاهزية المدينة الرياضية لاستقبال بطولة خليجي 25، فيما حددت خطوتين لاكمال الاستعداد التام، وهو اكمال الـ20% المتبقية من انشاء الملاعب وتأثيث الفنادق الـ8.

وقال مدير إعلام محافظة البصرة علي يوسف فياض، للوكالة الرسمية، إن “المدينة الرياضية في البصرة جاهزة لاستقبال فعاليات البطولة، منذ سنوات، ولم يتبقَ سوى تأثيث الفنادق الثمانية، بواقع واحد لكل منتخب من الدول الخليجية السبع المشاركة، والثامن إضافي وذلك لتضييف الوفود، فضلاً عن الفنادق الكبرى في البصرة”، مؤكداً أن “دليل جهوزية المدينة الرياضية هو المباريات الدولية التي أقيمت عليها، مع السعودية والكويت ومنتخبات عالمية أخرى”.

وأضاف فياض أن “العمل في ملعب الميناء وصل الى ثمانين في المئة، وعند قرب موعد انطلاق البطولة سيكون ملعبا المدينة الرياضية ونادي الميناء جاهزين من دون أي معوقات على الإطلاق”، مشيراً الى أن “العمل بدأ سياحياً بتطوير كورنيش شط العرب ومناطق أخرى في المحافظة لتواكب القفزات النوعية العالمية في فن السياحة”

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