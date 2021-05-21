القبض على اثنين حاولا التسلل عبر الاراضي السورية الى نينوى

2021/05/21 | 15:00 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الدفاع اليوم الجمعة، القبض على اثنين حاولا التسلل عبر الأراضي السورية الى نينوى.

الوزارة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، أنه "ضمن مهام مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع المشاركة بتعزيز الأمن الحدودي مع دول الجوار وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى وباستخدام الكاميرات الحرارية تم رصد اثنين من المتسللين قدما من الأراضي السورية يحملان الجنسية العراقية عبر الشريط الحدودي باتجاه الأراضي العراقية".

واضاف البيان انه "تم نصب كمين محكم لهما في مخفر جلبارات التابع لناحية ربيعة من قبل مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 15 وقوة من الفوج الأول لواء المشاة 71 وألقي القبض، وتم تسليمهما الى الجهات المعنية لإحالتهما للقضاء".

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