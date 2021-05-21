2021/05/21 | 15:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني رفع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اليوم، دعوى على زعيمة للمعارضة شبهته برئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كما ذكرت وسائل الإعلام التركية.وطالب إردوغان، في شكواه، زعيمة حزب “أيي” المعارض (حزب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شبههته بنتنياهو..



إردوغان يقاضي رئيسة حزب معارض المركز الخبري الوطني.

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