2021/05/21 | 15:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني كشفت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، عن تصريح خطير فيما يخص وفيات كورونا في عموم دول العالم.وقالت المنظمة إن “الأرقام الرسمية التي تظهر عدد الوفيات المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تصريح “خطير” للصحة العالمية بشأن وفيات كورونا المركز الخبري الوطني.

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