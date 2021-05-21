القبض على 3 متهمين بالإرهاب والقتل وتنفيذ حملة للتفتيش على السلاح غير المرخص ببغداد

2021/05/21 | 15:16 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت خلية الاعلام الامني، أن الشرطة الاتحادية القت القبض على 3 متهمين بقضايا الإرهاب والقتل وتنفذ حملة للتفتيش على السلاح غير المرخص ببغداد.

وذكرت الخلية في بيان أن “قوة من اللواء الخامس عشر عمليات الفرقة الأولى شرطة اتحادية مسنودة بالجهد الاستخباري ، تمكنت من إلقاء القبض على الإرهابي (ع، أ،ج) ، بعد توفر معلومات حول المتهم وإجراء عمليات التحري وجمع المعلومات وتحديد الهدف، حيث تم القبض عليه داخل إحدى فنادق منطقة “البتاويين” في بغداد والصادرة بحقه مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب”.

واضافت “في ذات السياق شرعت قوة من اللواء الرابع الفرقة الأولى شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفرزة من مركز شرطة مدينة الصدر بتنفيذ مذكرة قبض صادرة من المحاكم المختصة بحق اثنين من المطلوبين وفق المادة 405 (قتل) في منطقة “مدينة الصدر” شرقي العاصمة بغداد، تم إحالة المتهمين اصولياً إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية بحقهما”.

وتابعت “كما نفّذت قوة من اللواء الأول الفرقة الأولى شرطة اتحادية مسنودة بالجهد الاستخباري عملية أمنية للتفتيش عن السلاح غير المرخص في منطقة النهروان “الخمسة دونم” جنوب شرقي بغداد، أسفرت العملية عن العثور على ٣ بنادق كلاشنكوف، وجهازي اتصال نوع موترلا ،تم التعامل مع المضبوطات اصوليا”.

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