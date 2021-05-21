المؤبد لسوري أدين بقتل سائح ألماني طعنا بسكين

2021/05/21 | 15:18 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قضت محكمة ألمانية بسجن شاب سوري (21 عاما) مدى الحياة بعد تنفيذه هجوم طعن مميت استهدف سائحين اثنين في مدينة دريسدن.

وأعلنت المحكمة الإقليمية العليا في دريسدن اليوم الجمعة 21 أيار 2021 أن السوري، الذي تصنفه سلطات الأمن في ألمانيا على أنه "إسلاموي خطير أمنيا"، مذنب بتهمة القتل من بين أمور أخرى.

وأضافت المحكمة، أنها تيقنت من فداحة الجرم؛ ما يعني أنه لن يكون بمقدور المدان الحصول على إطلاق سراح مبكر من السجن بعد قضائه 15 عاما بالسجن.

وثبت لدى المحكمة أن المدان قام في الرابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2020 بطعن رجلين من الظهر، توفي أحدهما البالغ من العمر 55 عاما، أما شريك حياته فقد نجا بصعوبة.

وكانت النيابة العامة الاتحادية قد دعت في لائحة الاتهام إلى توقيع أقصى عقوبة على المتهم مع إثبات فداحة الجريمة بشكل خاص مع الحبس الاحترازي، أي عدم حصوله على إفراج مبكر.

واعتبر دفاع المتهم، أن التهم ثابتة عليه لكنه دفع بسبب حاجة موكله للنضج، فقد كان المتهم يبلغ من العمر 20 عامًا وقت ارتكاب الجريمة.



وطالب الدفاع بعقابه وفقا لقانون الأحداث.

وقد جاء المدان إلى ألمانيا في عام 2015 كلاجئ قاصر.



وبسبب الدعاية لشبكة "داعش" الإرهابية حكمت عليه المحكمة عام 2018 بعقوبة من قانون الأحداث تم تشديدها بسبب تعديه على ضباط إنفاذ القانون.



وفي نهاية سبتمبر/ أيلول 2020 أطلق سراحه في ظل شروط صارمة.

وبعد خمسة أيام من هجومه الدموي على السائحين القادمين من ولاية شمال الراين ويستفاليا استطاع في البداية الهروب دون أن يكتشف، لكن بعد ثلاثة أسابيع تقريبًا تم التعرف عليه من خلال مسار الحمض النووي ألقي القبض عليه في وسط مدينة دريسدن.



وعثر في حقيبة كان يحملها على ظهره على سكين لتقطيع اللحوم.

PUKmedia عن DW الالمانية

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