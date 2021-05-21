ميسي لن يشارك في المباراة الأخيرة مع برشلونة

2021/05/21 | 15:19 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي برشلونة الإسباني الجمعة أن

نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي لن يشارك

في المباراة الأخيرة للفريق في الدوري

السبت ضد مضيفه ايبار، لمنحه مزيدا من

الراحة قبل نهائيات كوبا أميركا.

وجاء في بيان على ال

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