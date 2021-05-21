2021/05/21 | 15:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_علام اسرائيل: هدفنا اضعاف حماس، وليس القضاء عليها!الولايات المتحدة: لا نسعى لتغيير النظام الايرانى، المطلوب فقط، تغيير سياسات النظام الايرانى!الهدف الاسمى للنظام العالمى، هو "عولمة" كل مناطق ودول العالم، الا ان، المعضلة لدينا نحن، تتمثل فى عدم قدرتنا على الربط بين الاحداث (صغيرة او كبيرة) بالهدف الاسمى "العولمة"، اى المعضلة فى ضعف قدرتنا على اكتشاف العلاقة بين الحدث وبين الهدف الاسمى، "فلس ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لماذا؟! - سعيد علام) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لماذا؟! - سعيد علام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).