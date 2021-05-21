‏المالية النيابية: لا  يمكن استحداث درجات وظيفية الا في الموازنة الجديدة

2021/05/21 | 15:23 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أوضحت اللجنة المالية النيابية، اليوم الجمعة، بشأن استحداث الدرجات الوظيفية.وقال مقرر اللجنة النائب أحمد الصفار، في تصريح صحفي، إن “الفرق الموجود بين سعر النفط الحالي والسعر المخطط في الموازنة والذي حدد بـ(45) دولاراً، يستخدم لتمويل العجز الموجود في الموازنة، وكذلك يستخدم في الموازنة الاستثمارية”، لافتاً الى أنه “لا يمكن استحداث درجات وظيفية […]

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