سفيرة فرنسا في الرباط - سعيد الوجاني

2021/05/21 | 15:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعيد_الوجاني / L’ambassadrice de la France àRabat Hélène le Valمند بدأ نزاع الصحراء الغربية في سنة 1974/1975 ، وموقف فرنسا من النزاع واضح ومحسوم ..



وهو عدم الاعتراف بمغربية الصحراء ..



وهذا الموقف مثبت في المواقف التي تتخذها فرنسا بمجلس الامن ، بحيث تصوت دائما لصالح كل قرارات مجلس الامن ، التي تنص على الاستفتاء وتقرير المصير ...



وفرنسا التي تتلاعب بالنظام المغربي لعدم رشده السياسي ، والتي تجامله حين يكو ......





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