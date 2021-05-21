سفيرة فرنسا في الرباط - سعيد الوجاني


سفيرة فرنسا في الرباط - سعيد الوجاني
2021/05/21 | 15:30 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن

#سعيد_الوجاني / L’ambassadrice de la France àRabat Hélène le Valمند بدأ نزاع الصحراء الغربية في سنة 1974/1975 ، وموقف فرنسا من النزاع واضح ومحسوم ..

وهو عدم الاعتراف بمغربية الصحراء ..

وهذا الموقف مثبت في المواقف التي تتخذها فرنسا بمجلس الامن ، بحيث تصوت دائما لصالح كل قرارات مجلس الامن ، التي تنص على الاستفتاء وتقرير المصير ...

وفرنسا التي تتلاعب بالنظام المغربي لعدم رشده السياسي ، والتي تجامله حين يكو ......

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