فيديو قبل 5 سنوات.. سمير غانم يكشف سبب ارتدائه باروكة الشعر

2021/05/21 | 15:47 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

كشف الفنان سمير غانم لأول مرة منذ 5 أعوام سر ارتدائه باروكة الشعر، وذلك خلال حوار له مع الإعلامي عمرو الليثي.

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وقال في إجابته عن "ليه بتظهر بالباروكة دايما" إن "الشعر يتيح للممثل أن يتلون بالشخصيات ويضعه في أكثر من قالب، لذلك اعتمدها منذ أيام ظهوره ضمن ثلاثي أضواء المسرح".

وأضاف الراحل غانم: "أنا الباروكة ساعدتني في الفوازير جداً واستطعت التنقل بين الشخصيات بمنتهى الإقناع، مثلاً اذا رأيت عزب شو على الرغم من ان لديه شعر لكن بمجرد أن يرتدي باروكة الشخصية مع براعته في التقليد تستطيع ان ترى الشخصية فيه"، وأكد غانم أن ظهوره للشعر المستعار في البداية كان مجرد تجديد في شكله وظهوره.

وفي وقت سابق، صرح الفنان سمير غانم عبر برنامج"100 سؤال" مع الإعلامية راغدة شلهوب أنه يمتلك عدداً مهولاً من الشعر المستعار الباروكة، بدرجة أنه لا يعلم عددها تحديداً، وقال سمير غانم أن ثمن الشعر المستعار الرجالي يكون عادة أغلى من الشعر المستعار النسائي، وقال: "قد تصل إلى 500 أو 5000 دولار".

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