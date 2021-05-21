مقتل 6 بعد انفجار قنبلة في حشد لدعم الفلسطينيين في باكستان

2021/05/21 | 15:47 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت الشرطة مقتل 6 اليوم الجمعة، في انفجار قنبلة في تجمع حاشد لدعم الفلسطينيين في جنوب غرب باكستان.

وقال قائد الشرطة المحلية جعفر خان عبر الهاتف إن القنبلة، كانت ملصقة بدراجة نارية واستهدفت سيارة زعيم الحزب الديني المتشدد الذي نظم التجمع.

وأضاف أن القنبلة انفجرت أثناء المغادرة بعد انتهاء الحشد في شامان القريبة من الحدود مع أفغانستان.

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