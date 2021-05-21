مساعدات إنسانية طارئة من الصين للحكومة الفلسطينية

2021/05/21 | 15:47 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلن متحدث باسم الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي اليوم الجمعة، أن بلاده ستقدم مساعدات إنسانية طارئة للحكومة الفلسطينية، في أقرب وقت ممكن.

وقال المتحدث تيان لين إن الحكومة الصينية أطلقت آلية استجابة للمساعدات الإنسانية لمساعدة الحكومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني على مواجهة الأزمة الإنسانية الطارئة، وإظهار الروح الإنسانية الدولية، حسب وكالة أنباء الصين الجديدة.

وأضاف المتحدث أن الحكومة الصينية ستقدم مساعدات إنسانية طارئة للحكومة الفلسطينية وفق الاحتياجات العاجلة لفلسطين، وفي أقرب وقت ممكن، للمساعدة على علاج الجرحى وإعادة توطين النازحين.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة اليوم الجمعة ارتفاع عدد الضحايا في القطاع جراء القصف الإسرائيلي على مدار 11 يوماً، إلى 243، بينهم 66 طفلا و39 سيدة و17 مسناً، إضافة إلى 1910 إصابة بجراح مختلفة.

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