الدبلوماسية المصرية تعود من غزة

2021/05/21 | 15:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طوال 11 يوماً من البطش والتدمير وسفك الدماء بين إسرائيل وحماس، كانت مصر تتحرك وبهدوء وتأني على المسارات الثنائية والإقليمية والدولية، لمنع كارثة إنسانية في قطاع غزة، في جهود أثمرت هدنة بين الأطراف.

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