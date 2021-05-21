الجيش الإسرائيلي يقتحم المسجد الأقصى ويفرق المصلين بالقوة

2021/05/21 | 15:58 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ اندلعت مواجهات بين الجيش الإسرائيلي وفلسطينيين داخل باحات المسجد الأقصى عقب انتهاء صلاة الجمعة، مما أدى إلى سقوط عدد من الإصابات في صفوف الشبان الفلسطينيين.واستخدام الجيش الإسرائيلي قنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية لتفريق حشود من المصلين الفلسطينيين الذين تجمعوا عقب أداء الصلاة داخل باحات الحرم القدسي وهم يهتفون ضد الاحتلال.وتأتي […]

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