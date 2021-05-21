2021/05/21 | 16:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم الجمعة، الاستيلاء على صواريخ وعبوات وقنابر في صحراء الثرثار بالأنبار.وقال رسول في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني” إنه “بناءً على […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاستيلاء على صواريخ وعبوات وقنابر في صحراء الثرثار بالأنبار المركز الخبري الوطني.

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