الخلية تنشر تفاصيل العمليات الأمنية خلال الأسبوع الماضي: مقتل 7 ’إرهابيين’ (صور)

2021/05/21 | 16:18 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

نشرت خلية الإعلام الأمني، الجمعة، حصيلة بمجمل عملياتها خلال الأسبوع الماضي، مؤكدة إلقاء القبض على عشرات المطلوبين، وضبط أكداس وأسلحة مختلفة.

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وذكرت الخلية في بيان تلقى "ناس"، نسخة منه (21 آيار 2021)، أن "قيادة القوات البرية واصلت جهودها الميدانية بواسطة قيادات العمليات والفرق، وكانت حصيلة عملياتها وواجباتها في مختلف قواطع العمليات وخلال اسبوع للفترة من ١٤ولغاية ٢١ ايار ٢٠٢١، القاء القبض على ٨١ من المطلوبين بتهم مختلفة بينها الإرهاب".

واضاف البيان، "كما عثرت القوات على ٨٧ عبوة ناسفة مختلفة الأنواع، و١٨ وكراً ومخبأ و٧٦ كدس للعتاد والاسلحة المتنوعة، وقتلت ٧ إرهابيين، وعثرت على ٨ أسلحة خفيفة و٥ أخرى متوسطة، فضلا عن العثور على ١٤ صاروخ مختلفة الانواع الاحجام، فيما عثرت أيضاً على ١١٦ مقذوف مختلفة العيارات، و٤ دراجات نارية و٩ اجهزة موبايل و٣ منصات لاطلاق الصواريخ، فيما احبطت ٦٣ عملية تهريب والقت القبض على ٤ متسللين على الحدود العراقية السورية، كما عثرت على ٢٤ حاوية عتاد ١٢.٥ ملم و١٤٣ كغم من مادة الC4 شديدة الانفجار".

وختم البيان بالقول "تعاملت قواتنا مع المواد المضبوطة أصوليا وجرى تسليم الملقى القبض عليهم للجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".

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